Поліція працюватиме у посиленому режимі в новорічну ніч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У новорічну ніч в Україні заплановано понад 900 святкових заходів

Національна поліція працюватиме у посиленому режимі в ніч з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Так, у новорічну ніч на території країни заплановано 910 святкових заходів, які відбудуться у 702 населених пунктах. Попередньо, участь в новорічних святкових заходах візьмуть понад мільйон громадян.

Для забезпечення правопорядку у місцях проведення святкових заходів правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Буде залучено додаткові наряди поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

"Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію для забезпечення публічної безпеки та порядку, а також координуватиме роботу усіх підрозділів", - додали в МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у період новорічних та різдвяних свят Державна служба з надзвичайних ситуацій також працюватиме у посиленому режимі. Рятувальники будуть переведені на посилений режим несення служби у період з 29 грудня по 2 січня, а також з 4 по 8 січня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що у новорічну ніч у Києві біля Софіївської площі обмежать рух автомобільного транспорту. Рух буде заборонено Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від будинку № 23 вул. Софіївської до провулку Рильського) з 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня та з 14:00 до 22:00 1 січня.