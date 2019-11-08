Полиция Британии опубликовала имена 39 погибших мигрантов

Полиция Великобритании установила личности 39 мигрантов, которые были найдены мертвыми в грузовике в графстве Эссекс, недалеко от Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Эссекса.

Как сообщается, все погибшие были гражданам Вьетнама. Большинство из них были жителями провинций Хатинь, Нгеан и Куанг Бин.

"Это был невероятно важный процесс, и наша команда усердно работала над тем, чтобы дать ответы измученным семьям, которые боятся, что их родные могут оказаться в числе тех, чье трагическое путешествие закончилось на наших берегах", - заявил помощник главного констебля полиции Эссекса Тим Смит.

В полиции заявили, что власти Вьетнама и Великобритании работают над репатриацией тел 31 мужчины и восьми женщин.

Полиция обнародовала имена всех погибших мигрантов. Самому младшему из них было 15 лет, а самому старшему - 44.

Напомним, 23 октября в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Изначально считалось, что погибшими были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов. Позже британская полиция сообщила, что всеми погибшими были вьетнамцами.

Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связаны с автоперевозками и судоходной делом.