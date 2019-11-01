Во Вьетнаме задержали двух подозреваемых по делу гибели 39 мигрантов в Британии

Фото: грузовик, в котором нашли трупы (PA MEDIA)

Двух мужчин ь обвиняют в организации и посредничестве в выезде за границу

Полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как отмечается, двух жителей провинции Хатинь обвиняют в "организации и посредничестве во выезде за границу и незаконном пребывании за рубежом".

Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связаны с автоперевозками и судоходной делом. По данным полиции, их допрос является критическим для следствия.

Напомним, в Ирландии задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 человек в грузовике.Задержанный Имон Харрисон предстал перед судом в Дублине после задержания по европейскому ордеру на арест.

23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

25 октября в Великобритании задержали двоих подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Они были задержаны по подозрению в торговле людьми и по подозрению в убийстве 39 человек. Всего в правохранителей шесть подозреваемых по этому делу.