Поліція Британії опублікувала імена 39 загиблих мігрантів

Поліція Великобританії встановила особи 39 мігрантів, які були знайдені мертвими у вантажівці в графстві Ессекс, недалеко від Лондона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Ессекса.

Як повідомляється, всі загиблі були громадянам В'єтнаму. Більшість з них були жителями провінцій Хатинь, Нгеан і Куанг Бін.

"Це був надзвичайно важливий процес, і наша команда наполегливо працювала над тим, щоб дати відповіді змученим сім'ям, які бояться, що їх рідні можуть опинитися в числі тих, чия трагічна подорож закінчилася на наших берегах", - заявив помічник головного констебля поліції Ессекса Тім Сміт.

У поліції заявили, що влада В'єтнаму і Великобританії працюють над репатріацією тел 31 чоловіки і восьми жінок.

Поліція оприлюднила імена всіх загиблих мігрантів. Наймолодшому з них було 15 років, а найстаршому - 44.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку вважалося, що загиблими були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів. Пізніше британська поліція повідомила, що всіма загиблими були в'єтнамцями.

Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми в зв'язку з загибеллю 39 мігрантів, чиї тіла були виявлені у вантажівці у Великобританії. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії, які пов'язані з автоперевезеннями і судноплавної справою.