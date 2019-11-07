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Полиция Британии идентифицировала всех 39 погибших мигрантов

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 16:47
Полиция Британии идентифицировала всех 39 погибших мигрантов
Фото: грузовик, в котором обнаружили тела (PA MEDIA)

Полиция сообщили соответствующую информацию родственникам погибших

Полиция Великобритании официально завершила идентификацию всех 39 мигрантов, которые были найдены мертвыми в грузовике на юго-востоке Англии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов также сообщили соответствующую информацию родственникам погибших.

Власти заявили, что они работали с полицией Вьетнама и следователем, чтобы опознать тела.

"Это важный шаг в расследовании и он позволяет нам работать с нашими коллегами из вьетнамской полиции, чтобы поддержать семьи этих жертв", - заявил помощник главного констебля Тим Смит.

Также он сообщил, что сначала они уведомили семьи погибших прежде, чем обнародовать дополнительную информацию о расследовании.

Напомним, 23 октября в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Изначально считалось, что погибшими были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов. Позже британская полиция сообщила, что всеми погибшими были вьетнамцами.

Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связаны с автоперевозками и судоходной делом

На юге Британии нашли еще один грузовик с мигрантами Погибшие 39 мигрантов в грузовике в Британии были вьетнамцами, - полиция
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