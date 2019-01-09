Полиция Австралии проверит 13 диппредставительств из-за подозрительных пакетов

Иллюстративное фото (facebook.com AusFedPolice)

В полиции заверили, что жизни людей ничего не угрожает

Австралийская федеральная полиция проводит масштабную проверку как минимум в 13 консульствах и диппредставительствах после получения сообщения о найденных в их зданиях подозрительных пакетах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правоохранительных органов в соцсети Twitter.

Указано, что аварийно-спасательные службы страны также подключились к мероприятиям.

При этом полиция австралийского штата Виктория указала, что осведомлена о поступивших в здания дипмиссий подозрительных посылках. В ведомстве отметили, что ничего не угрожает жизни людей.

Кроме того, местный портал 9news сообщает, что пакеты с белым порошком нашли в дипмиссиях Великобритании, Греции, Германии, Индии, Италии, Индонезии, Пакистана, США и Швейцарии. Как минимум семь зданий были эвакуированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии по меньшей мере в десять консульств, расположенных в городе Мельбурн, были доставлены подозрительные пакеты.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября в США сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам американского президента Дональда Трампа.

Так, сотрудники секретной службы США перехватили подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме, а также вице-президенту Джо Байдену, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро и ряду других лиц.

Агентство также сообщало, что четыре взрывных устройства, которые были направлены Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.