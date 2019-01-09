Поліція Австралії перевірить 13 диппредставництв через підозрілі пакети

Ілюстративне фото (facebook.com AusFedPolice)

У поліції запевнили, що життю людей нічого не загрожує

Австралійська федеральна поліція проводить масштабну перевірку як мінімум у 13 консульствах і диппредставництвах після отримання повідомлення про знайдені в їх будівлях підозрілі пакети. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу правоохоронних органів в соцмережі Twitter.

Зазначено, що аварійно-рятувальні служби країни також підключилися до заходів.

При цьому поліція австралійського штату Вікторія вказала, що обізнана про надійшли в будівлі дипмісій підозрілих посилках. У відомстві зазначили, що нічого не загрожує життю людей.

Крім того, місцевий портал 9news повідомляє, що пакети з білим порошком знайшли у дипмісіях Великобританії, Греції, Німеччини, Індії, Італії, Індонезії, Пакистану, США та Швейцарії. Як мінімум сім будівель були евакуйовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії щонайменше в десять консульств, розташованих в місті Мельбурн, були доставлені підозрілі пакети.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці жовтня у США співробітники Федерального бюро розслідувань затримали підозрюваного в причетності до розсилки посилок із бомбами критикам американського президента Дональда Трампа.

Так, співробітники секретної служби США перехопили підозрілі посилки, які були відправлені екс-держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі, а також віце-президенту Джо Байдену, екс-генпрокурору Еріку Холдеру, бізнесменові Джорджу Соросу, акторові Роберту де Ніро і ряду інших осіб.

Агентство також повідомляло, що чотири вибухові пристрої, які були спрямовані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, мільярдерові Джорджу Соросу і до редакції CNN, пов'язані.