В Австралии из-за подозрительных пакетов эвакуировали 7 консульств

Фото: флаг Австралии (pixabay.com)

Подозрительные пакеты были доставлены по меньшей мере в десять консульств в городе Мельбурне

В Австралии по меньшей мере в десять консульств, расположенных в городе Мельбурн, были доставлены подозрительные пакеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 9news.

В частности, по информации издания, пакеты были доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции и Индонезии.

Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства инцидента.

Также сообщается, что по меньшей мере семь консульств были эвакуированы.

Напомним, 27 декабря на пляже в провинции Сонгкхла (Таиланд) взорвались две бомбы, в результате чего была повреждена статуя "Золотая русалка", установленная на пляже. Кроме того, саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных возле мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.