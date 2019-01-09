ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Австралии из-за подозрительных пакетов эвакуировали 7 консульств

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 06:57
В Австралии из-за подозрительных пакетов эвакуировали 7 консульств
Фото: флаг Австралии (pixabay.com)

Подозрительные пакеты были доставлены по меньшей мере в десять консульств в городе Мельбурне

В Австралии по меньшей мере в десять консульств, расположенных в городе Мельбурн, были доставлены подозрительные пакеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 9news.

В частности, по информации издания, пакеты были доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции и Индонезии.

Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства инцидента.

Также сообщается, что по меньшей мере семь консульств были эвакуированы.

Напомним, 27 декабря на пляже в провинции Сонгкхла (Таиланд) взорвались две бомбы, в результате чего была повреждена статуя "Золотая русалка", установленная на пляже. Кроме того, саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных возле мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Австралия лишила гражданства подозреваемого в сотрудничестве с ИГИЛ В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе
Новости Украины АвстралияугрозыМельбурн
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь