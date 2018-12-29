Полиция арестовала нелегального иммигранта, подозреваемого в убийстве офицера США

Иллюстративное фото (flickr.com/Palácio do Planalto)

Подозреваемый оказался гражданином Мексики

В Соединенных Штатах задержали нелегального иммигранта, которого обвиняют в расстреле калифорнийского полицейского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция разыскивала подозреваемого два дня после убиства полицейского, которое произошло в среду, 26 декабря. Задержанным оказался Густаво Перес Аррияга, гражданин Мексики, 32 года.

Аррияга обвиняется в том, что он застрелил полицейского-капрала Ньюмана Сонила Сингха после того, как Сингх остановил мигранта по подозрению в нетрезвом вождении.

По данным полиции, подозреваемый в убийстве офицера несколько лет находился в Соединенных Штатах после незаконного пересечения границы с Аризоной. Его задержали, котгда он пытался сбежать в Мексику. Ранее Аррияга подвергался арестам за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти вынуждены будут полностью закрыть южную границу Америки в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены на границе с Мексикой.