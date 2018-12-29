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Поліція заарештувала нелегального іммігранта, підозрюваного у вбивстві офіцера США

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 05:44
Поліція заарештувала нелегального іммігранта, підозрюваного у вбивстві офіцера США
Ілюстративне фото (flickr.com/Palácio do Planalto)

Підозрюваний виявився громадянином Мексики

У Сполучених Штатах затримали нелегального іммігранта, якого звинувачують у розстрілі каліфорнійського поліцейського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліція розшукувала підозрюваного два дні після убиства поліцейського, яке відбулося в середу, 26 грудня. Затриманим виявився Густаво Перес Арріяга, громадянин Мексики, 32 роки.

Арріяга звинувачується в тому, що він застрелив поліцейського-капрала Ньюмана Соніла Сінгха після того, як Сінгх зупинив мігранта за підозрою у водінні в нетверезому.

За даними поліції, підозрюваний  у вбивстві офіцера кілька років перебував у Сполучених Штатах після незаконного перетинання кордону з Аризоною. Його затримали, котгда він намагався втекти до Мексики. Раніше Арріягу арештовували за водіння в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що влада змушена буде повністю закрити південну кордон Америки в разі, якщо представники Демократичної партії не підтримають фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиофицерМігранти
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