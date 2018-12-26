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В центре размещения нелегальных мигрантов в США умер ребенок

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 07:49
В центре размещения нелегальных мигрантов в США умер ребенок
Иллюстративное фото (

Восьмилетний мальчик является уже вторым умершим из Гватемалы ребенком в центре для нелегалов

В Соединенных Штатах на территории центра для нелегальных мигрантов умер восьмилетний мальчик из Гватемалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Службы пограничного и таможенного контроля США, этот мальчик  вместе с отцом нелегально пересек границу и был задержан властями.

"Ребенка госпитализировали вечером в понедельник. Врачи диагностировали у него простудное заболевание. Ему выписали антибиотик амоксицилин и жаропонижающий препарат ибупрофен. После этого ребенка отправили обратно в центр содержания нелегальных иммигрантов", - сообщили в Службе.

Через несколько часов после посещения врача у мальчика началась тошнота и рвота. Его повторно привезли в больницу, где ребенок через несколько часов умер. Причины его смерти сейчас выясняются. МИД Гватемалы уже потребовало разобраться в случившемся.

По данным Reuters,  это уже вторая за месяц смерть ребенка после задержания пограничниками. Ранее, 14 декабря в Техасе умерла 7-летняя Хаклин Кааль, тоже родом из Гватемалы. Власти США все еще расследуют причины ее смерти.

Предварительно, Кааль погибла от истощения - девочка почти ничего не ела и не пила в течение нескольких дней перед тем, как ее задержали из-за нелегального пересечения границы США.

Напомним, ранее на лагерь для мигрантов из Центральной Америки "Барреталь" в мексиканском городе Тихуана на границе с США напали неизвестные.

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