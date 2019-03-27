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В полиции заявили, что не проводят обыски возле дома Медведчука

Новости » Общество    27.03.2019 - 20:01
В полиции заявили, что не проводят обыски возле дома Медведчука
Фото: обыск машин журналистов под домом Медведчука (Влад Красинский/РБК-Украина)

РБК-Украина писало, что полиция обыскивает машины журналистов возле дома Медведчука

В полиции Киевской области утверждают, что правоохранители никаких действий возле дома главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука не проводили, в том числе - обыск автомобилей журналистов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

При этом Жукович не смог объяснить, кто обыскивал автомобили представителей СМИ.

"Полиция Киевской области в указанном вами районе никаких действий не проводила и не проводит", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, обыскивала ли полиция автомобили журналистов.

Напомним, корреспондент РБК-Украина с места события сообщил, что полиция обыскивает машины журналистов возле дома Медведчука.

Отметим, возле усадьбы Медведчука вскоре должна начаться акция с требованием его ареста. Поводом стал визит кума российского президента и народного депутата Юрия Бойко в Москву для проведения встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На анонсированное место проведения акции заранее приехали журналисты нескольких издания и телеканалов.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко объявил, что на Бойко и Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман поручил пограничникам, Госавиаслужбе и "Украэроруху" проверить эту поездку на нарушения.

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