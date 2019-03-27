У поліції заявили, що не проводять обшуки біля будинку Медведчука

Фото: обшук машин журналістів під будинком Медведчука (Влад Красінський/РБК-Україна)

РБК-Україна писало, що поліція обшукує машини журналістів біля будинку Медведчука

В поліції Київської області стверджують, що правоохоронці ніяких дій біля будинку голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука не проводили, у тому числі - обшук автомобілів журналістів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.

При цьому Жукович не зміг пояснити, хто обшукував автомобілі представників ЗМІ.

"Поліція Київської області у вказаному районі ніяких дій не проводила і не проводить", - повідомив він, відповідаючи на питання про те, обшукувала поліція автомобілі журналістів.

Нагадаємо, кореспондент РБК-Україна з місця події повідомив, що поліція обшукує машини журналістів біля будинку Медведчука.

Зазначимо, біля садиби Медведчука незабаром має розпочатися акція з вимогою його арешту. Приводом став візит кума російського президента і народного депутата Юрія Бойка до Москви для проведення зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. На анонсоване місце проведення акції заздалегідь приїхали журналісти кількох видань і телеканалів.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що на Бойка і Медведчука відкриють справу за прямий переліт в Російську Федерацію. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив прикордонникам, Державіаслужбі і "Украероруху" перевірити цю поїздку на порушення.