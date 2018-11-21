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В полиции сообщили подробности пожара в больнице во Львове

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 13:14
В полиции сообщили подробности пожара в больнице во Львове
Фото: во Львове горит больница (dsns.gov.ua)

После завершения спасательных работ правоохранители осмотрят здание для установления причины возгорания

Правоохранители после завершения спасательных работ осмотрят здание для установления причины возгоранич во Львовской областной больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы облуправления полиции во Львовской области.

Как отмечается, сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

"Сегодня, 21 ноября, около 11:30 правоохранителям поступило сообщение о пожаре в одном из помещений Львовской областной клинической больницы, расположенном на улице Черниговской во Львове", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас спасатели пытаются локализовать пожар. Кроме того, проводится эвакуация пациентов и персонала. После завершения пожарно-спасательных работ правоохранители осмотрят здание для установления причины возгорания.

 

Фото: во Львове горит больница (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской областной клинической больнице медицинского института на улице Черниговской, 7 произошел пожар.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе, 12-18 ноября, на пожарах в Украине погибли 78 человек

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