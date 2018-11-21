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У поліції повідомили подробиці пожежі в лікарні у Львові

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 13:14
У поліції повідомили подробиці пожежі в лікарні у Львові
Фото: у Львові горить лікарня (dsns.gov.ua)

Після завершення рятувальних робіт правоохоронці оглянуть будівлю для встановлення причини займання

Правоохоронці після завершення рятувальних робіт оглянуть будівлю для встановлення причини займання у Львівській обласній лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби облуправління поліції у Львівській області.

Як зазначається, наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

"Сьогодні, 21 листопада, близько 11:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу в одному з приміщень Львівської обласної клінічної лікарні, розташованому на вулиці Чернігівській у Львові", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі рятувальники локалізовують пожежу. Крім того, проводиться евакуація пацієнтів та персоналу. Після завершення пожежно-рятувальних робіт правоохоронці оглянуть будівлю для встановлення причини займання.

 

Фото: у Львові горить лікарня (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській обласній клінічній лікарні медичного інституту на вулиці Чернігівській, 7 сталась пожежа.

Раніше РБК-Україна писало, що на минулому тижні, 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинуло 78 осіб.

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