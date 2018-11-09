У поліції повідомили подробиці ДТП за участю Лещенка

Фото: Сергій Лещенко (facebook.com radaprogram)

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події

Наразі поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю нардепа Сергія Лещенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служуб Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні на Великій Кільцевій дорозі у Києві, де автомобіль нардепа зіштовхнувся з вантажівкою МАН.

"У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримала і госпіталізована пасажирка легковика, після надання допомоги її відпустили. Народному депутату, який перебував за кермом, та водієві МАН лікарі надали допомогу на місці події", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі матеріали за фактом ДТП з Лещенком зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Фото: місце ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 23 жовтня на бульварі Лесі Українки автокран протаранив майже два десятки автомобілів, в результаті аварії є постраждалий.

Також повідомлялося, що в Києві автомобіль в'їхав в ліхтарний стовп, в результаті чого загинули дві людини. Інцидент стався на проспекті Ватутіна.