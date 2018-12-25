В полиции рассказали о задержании активистов в Одессе

Фото: акция в Одессе (od.npu.gov.ua)

В райотдел полиции было доставлено только 3 активистов

В Одессе на акции против строительства кинологической площадки задержали активистов местного "Автомайдана", в отдел полиции было доставлено только 3 участников акции. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

По ее словам, в райотдел полиции доставлены только три человека.

"После того, как будут проведены все необходимые действия, установлены все обстоятельства, вполне возможно, что люди будут отпущены. Но мы пока находимся на связи со следователями. Подтвердить то, что говорят (о четырех задержанных, - ред.) я не могу, это не соответствует действительности. Важно отметить, что они являются доставленным для выяснения обстоятельств, а не задержанными", - сообщила Гордиевская

Она также отметила, что в отношении активистов были возбуждены уголовные производства лишь по статье ст. 342 УКУ, то есть, "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа".

"Как вы заметили, на сайте была информация, что действия были предварительно квалифицированы по статье 345 УК. Но как только внесли в Единый реестры, мы обновили информацию. Отмечу, полиция не вносила сведения в единый реестр по статье 345 УКУ", - добавила она.

В полиции отметили, что участники митинга могли провоцировать правоохранителей.

"Они плевали, противно высказывались и, насколько мы понимаем, сторона митингующих применила слезоточивый газ", - добавили в полиции

В то же время, Центр противодействия коррупции сообщает о четырех задержанных активистах.

"Председателя ВО "Автомайдан" Одесский центр Виталия Устименко недавно задержали на акции "Не дадим украсть парк" против застройки зеленой зоны в Одессе. Также задержали Олега Кожушняка, голову "Уличный Фронт" Демьяна Ганула и спикера местного Нацкорпуса Сергея Варламова", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе на акции против строительства кинологической площадки сегодня, 25 декабря, задержали активистов местного "Автомайдана".

Ранее, в июне в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко. В результате нападения он получил ранения бедра.

Устименко известный своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".