У поліції розповіли про затримання активістів в Одесі

Фото: акція в Одесі (od.npu.gov.ua)

До райвідділу поліції було доставлено тільки 3 активістів

В Одесі на акції проти будівництва кінологічного майданчика затримали активістів місцевого "Автомайдану", до відділу поліції було доставлено тільки трьох учасників акції. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар поліції Одеської області Любов Гордієвська.

За її словами, до райвідділу поліції доставлені тільки три особи.

"Після того, як будуть проведені всі необхідні дії, встановлені всі обставини, цілком можливо, що люди будуть відпущені. Але ми поки що перебуваємо на зв’язку зі слідчими. Підтвердити те, що кажуть (про чотирьох затриманих, - ред.) я не можу, це не відповідає дійсності. Важливо зазначити, що вони є доставленим для з’ясування обставин, а не затриманими", - повідомила Гордієвська

Вона також наголосила, що стосовно активістів були порушені кримінальні провадження лише за статею ст. 342 ККУ, тобто, "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу".

"Як ви помітили, на сайті була інформація, що дії були попередньо кваліфіковані за статею 345 ККУ. Але як тільки внесли в Єдиний реєстри, ми обновили інформацію. Зазначу, поліція не вносила відомості до єдиного реєстру за 345 статею ККУ", - додала вона.

У поліції наголосили, що учасники мітингу могли провокувати правоохоронців.

"Вони плювали, гидко висловлювались та, наскільки ми розуміємо, сторона мітингуючих застосувала сльозогінний газ", - додали у поліції

Водночас, Центр протидії корупції повідомляє про чотирьох затриманих активістів.

"Голову ВО "Автомайдан" Одеський осередок Віталій Устименко щойно затримали на акції "Не дадим украсть парк" проти забудови зеленої зони в Одесі. Також затримали Олега Кожушняка, голову "Вуличний Фронт" Дем'яна Ганула та спікера місцевого Нацкорпусу Сергія Варламова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі на акції проти будівництва кінологічного майданчика сьогодні, 25 грудня, затримали активістів місцевого "Автомайдану".

Раніше, в червні в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка. В результаті нападу він отримав поранення стегна.

Устименко відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".