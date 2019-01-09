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В полиции рассказали о ситуации на дорогах страны

Новости » Общество    09.01.2019 - 14:35
В полиции рассказали о ситуации на дорогах страны
Фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Состояние покрытия на дорогах госзначения в большинстве областей заснеженное

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что состояние покрытия на дорогах госзначения в большинстве областей заснеженное, на юге и в центре сухое, в Донецкой области из-за порывистого ветра возникают переметы.

Так, сегодня в Киевской, Полтавской, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской областях, а также на перевалочных участках Ивано-Франковской и Закарпатской областей наблюдается небольшой снег.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погодных условий возможны задержки в доставке почты. Задержки доставки почты могут возникнуть в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание, в частности, ночью местами температура воздуха опустится до -16 градусов мороза.

9 января 2019 года в Украине местами ожидается снег, температура воздуха местами опустится до -16.

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