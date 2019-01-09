У поліції розповіли про ситуацію на дорогах країни

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Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжене

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжене. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжене, на півдні і в центрі сухе, в Донецькій області через сильний вітер виникають перемети.

Так, сьогодні в Київській, Полтавській, Черкаській, Волинській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій областях, а також на перевалочних дільницях Івано-Франківської та Закарпатської областей спостерігається невеликий сніг.

Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.

Нагадаємо, в Україні через погіршення погодних умов можливі затримки у доставці пошти. Затримки доставки пошти можуть виникнути в Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні в найближчі дні очікуються снігопади і похолодання, зокрема, вночі місцями температура повітря опуститься до -16 градусів морозу.

9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря подекуди опуститься до -16.