Полиция проверяет информацию об отравлении в детском саду Одессы

По факту отравления около 50 детей в Одессе пока никаких заявлений в полицию не поступало

Сотрудники ГУ Нацполиции в Одесской области проверяют информацию об отравлении около 50 детей в дошкольном учреждении. Пока никаких заявлений от граждан или сообщений из медицинских учреждений в полицию не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

Так, как сообщают в пресс-службе, во время мониторинга интернет сети правоохранителями была выявлена публикация о том, что в одном из детских садов на территории Приморского района города якобы отравились около 50 детей.

"Пока никаких заявлений от граждан или сообщений из медицинских учреждений в полицию не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в Одессе, в детском саду № 135, по улице Черняховского, 12а, отравились более 50 детей.

Родители утверждают, что причиной отравления стала некачественная еда, которую приготовили детям в столовой детского сада. Симптомы отравления наблюдались у малышей из разных групп.

Дети жаловались на боль в животе, у некоторых наблюдалась рвота и диарея. К одному из детей вызывали на дом врача и был поставлен диагноз желудочная инфекция.

Ранее РБК-Украина писало о массовом отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области.

Так, в 60 пострадавших в результате отравления была подтверждена дизентерия.