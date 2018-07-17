В Донецкой области в лагере отравились 60 детей

Из-за массового отравления в Донецкой области в больнице сейчас находятся 33 ребенка

В Донецкой области в лагере массово отравились 60 детей, 33 из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечается, массовое отравление детей произошло в лагере "Ястребок" с.Сосновое Лиманского района. По факту отравления возбуждено дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) УК Украины.

Сообщается, что вчера, 16 июля, недомогание после ужина почувствовали 60 детей. Дети жаловались на тошноту и повышение температуры.

На данный момет с острым кишечным отравлением в больницах находятся 33 ребенка, их разместили в медучреждениях Славянска, Лимана и Краматорска.

Сообщается, что всего в лагере находятся 134 ребенка.

Фото: лагерь "Ястребок" (don.gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове шаурмой отравились 25 человек, 23 из них - госпитализированы.