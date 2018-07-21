Дизентерія підтверджена у 60 постраждалих внаслідок отруєння у таборі у Донецькій області

Наразі 30 постраждалих внаслідок отруєння у Донецькій області дітей вже готують до виписки

Дизентерія підтверджена у 60 постраждалих внаслідок отруєння у дитячому таборі у Донецькій області. Про це повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Дизентерія підтверджена у 56 дітей і 4 дорослих. Це остання інформація на цей момент щодо масового отруєння у таборі "Орлятко", - написала вона.

Так, за слвоами Денісової, діагноз "дизентерія" підтверджено у 22 осіб, госпіталізованих до лікарні Слов’янська, де у стаціонарі наразі перебувають 16 дітей. У лікарні м. Лимани діагноз підтвердився у 5 осіб, тут у стаціонарі перебувають 7 дітей. У лікарні Краматорська підтвердився діагноз у 22 госпіталізованих, у стаціонарі перебуває одна дитина та один дорослий.

Також, за повідомленні омбудсмена, у Мирнограді лікарі підтвердили діагноз у 6 осіб, у стаціонарі знаходяться - 3 людини; у Костянтиніці - підтверджений діагноз у одного, у стаціонарі також одна людина; у Дружківці - підтверджений діагноз у 4-х осіб, у стаціонарі - 7 осіб.

"Стан хворих ближче до задовільного. Завершується курс антибактеріальної терапії. 30 дітей вже готують до виписки", - додала вона.

Фото: Денісова відвідала постраждалих в лікарні (facebook.com/denisovaombudsman)

Зазначимо, отруєння у дитячому таборі у Донецькій області сталося 16 липня, кілька днів після отруєння число постраждалих продовжувало збільшуватися. Загалом, внаслідок отруєння постраждали майже 100 осіб, більшість з яких діти. Наразі табір закрито, подію розслідує поліція.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що причиною отруєння у таборі "Орлятко" стала дизентерія.

За словами Денісової, отруєння дітей у Донецькій області - наймасштабніше за останні роки.