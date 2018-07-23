Поліція перевіряє інформацію про отруєння в дитячому садку Одеси

За фактом отруєння близько 50 дітей в Одесі поки жодних заяв в поліцію не надходило

Співробітники ГУ Нацполіції в Одеській області перевіряють інформацію про отруєння близько 50 дітей у дошкільному закладі. Наразі жодних заяв від громадян чи повідомлень з медичних закладів до поліції не надходило, йдеться у повідомленні прес-служби відомства на сторінці у Facebook.

Так, як повідомляють у прес-службі, під час моніторингу інтернет мережі правоохоронцями була виявлена публікація про те, що в одному з дитячих садків на території Приморського району міста нібито отруїлися близько 50 дітей.

"Наразі жодних заяв від громадян чи повідомлень з медичних закладів до поліції не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в Одесі, в дитячому садку № 135, по вулиці Черняховського, 12а, отруїлося більше 50 дітей.

Батьки стверджують, що причиною отруєння стала неякісна їжа, яку приготували дітям в їдальні дитячого садка. Симптоми отруєння спостерігалися у малюків з різних груп.

Діти скаржилися на біль у животі, у деяких спостерігалася блювота і діарея. До одного з дітей викликали додому лікаря і був поставлений діагноз шлункова інфекція.

Раніше РБК-Україна писало про масове отруєння дітей в таборі "Орлятко" в Донецькій області.

Так, у 60 постраждалих внаслідок отруєння була підтверджена дизентерія.