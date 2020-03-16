Ограничить въезд, закрыть кафе и рестораны: как Киев борется с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице из-за карантина будут действовать более жесткие ограничения

Киев ужесточает ограничения, связанные с карантином из-за коронавируса. Подробнее о том, что закроют в столице, как будет работать общественный транспорт и что происходит на данный момент - в материале РБК-Украина.

Как будет работать общественный транспорт

Работу общественного транспорта в Киеве пока ограничивать не будут. "Надеемся на сознательность киевлян, - что ни передвигаться по городу без крайней надобности", - отметил Кличко.

Также по словам мэра, общественный транспорт регулярно проходит дезинфекцию.

"На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей ", - отметил он.

Киев уходит на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что с 17 марта в Киеве ужесточаются ограничения в связи с карантином из-за коронавируса.

Что ограничат:

передвижение по городу

передвижение между другими населенными пунктами

на время закрываются рестораны, кафе, бары, но остается возможность заказать доставку из них

ТРЦ, развлекательные заведения и магазины второстепенных товаров

на время закрываются заведения салоны красоты, СПА, спортзалы

Что будет работать:

продуктовые магазины

аптеки

банки и банкоматы

заправки

В каких городах тоже ужесточили карантин

В нескольких городах Украины уже успели ввести аналогичные ограничения. В частности, с сегодняшнего дня во Львове закрываются все гипермаркеты и рынки, кроме продуктовых зон. Также все торговые точки и развлекательные центры закрывают в Одессе. Исключение - продуктовые магазины и аптеки.

Карантин усиливают в Запорожье и Ивано-Франковске.

С начала карантина в Украине самые жесткие меры действуют в Черновицкой области и Радомышле Житомирской области, где был введен режим ЧС.