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Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд, - КГГА

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:19
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд, - КГГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

КГГА пока не принял решение о закрытии Киева на въезд и выезд

Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Поворозник отметил, что комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.

"Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 16 марта приняли решение об усилении карантина также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске и Тернополе.

Добавим, в Офисе президента пока продолжается заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

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