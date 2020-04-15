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В полиции подтвердили смерть мужчины от взрыва во Львове

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 17:02
В полиции подтвердили смерть мужчины от взрыва во Львове
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители устанавливают причины взрыва

В полиции подтвердили взрыв возле городской больницы Львова, в результате которого погиб мужчина. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, сейчас правоохранители устанавливают причины взрыва.

"Поступила информация о взрыве возле больницы. Это произошло на территории. Что случилось - неизвестно, сейчас это выясняют. Вследствие этого умер мужчина. Сейчас на место только выехали правоохранители. Ориентировочно это произошло рядом с больницей. Но это произошло не в здании ", - сообщила Добровольская.

Ранее стало известно, что во Львове возле городской больницы №5 на улице Котляревского произошел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина.

В начале марта в Одесской области произошел взрыв во дворе жилого дома. Никто не пострадал. Также сообщалось, что в Киеве на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения, пострадал мужчина, его госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что власти Киева обратились к Службе безопасности расследовать минирование Александровской больницы.

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