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В Одесской области произошел взрыв во дворе дома

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 10:11
В Одесской области произошел взрыв во дворе дома
Фото: на месте взрыва (od.npu.gov.ua)

Предварительно, произошел взрыв гранаты РГД-5

Ночью среды, 11 марта, в Одесской области произошел взрыв во дворе жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, ночью они получили сообщение от 41-летнего жителя города Рени о том, что во дворе его дома произошел взрыв. Специалисты предварительно установили, что взорвалась граната РГД-5, а ее останки направили на экспертизу.

Отмечается, что в результате взрыва никто же жильцов дома не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад здания. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро "Вокзальная" произошел взрыв в вагоне. Правоохранители установили, что неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок. Мальчик нашел возле дома взрывоопасный предмет и попытался его разобрать. Ребенок получил травматическую ампутацию левой руки, ранения ног, левого бедра и открытую травму живота.

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