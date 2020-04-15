У поліції підтвердили смерть чоловіка від вибуху у Львові

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці встановлюють причини вибуху

У поліції підтвердили вибух поблизу міської лікарні Львова, внаслідок якого загинув чоловік. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

За її словами, наразі правоохоронці встановлюють причини вибуху.

"Надійшла інформація про вибух поблизу лікарні. Це сталось на території. Що сталось - невідомо, зараз це з’ясовують. Внаслідок цього помер чоловік. Зараз на місце тільки виїхали правоохоронці. Орієнтовно це сталось поблизу лікарні. Але це сталось не в будівлі ", - повідомила Добровольська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові біля міської лікарні №5 на вулиці Котляревського стався вибух. У результаті вибуху загинув чоловік.

На початку березня в Одеській області стався вибух у дворі житлового будинку. Ніхто не постраждав. Також повідомлялося, що в Києві на території одного з гаражних кооперативів сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження, постраждав чоловік, його госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що влада Києва звернулися до Служби безпеки розслідувати мінування Олександрівської лікарні.