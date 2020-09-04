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В полиции назвали причину перестрелки под Киевом

Украинка, Пятница 04 сентября 2020 14:51
В полиции назвали причину перестрелки под Киевом
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители назвали причину перестрелки под Киевом. Конфликт между стрелками произошел на бытовой почве.

Об этом заявил на брифинге руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что следователи готовят подозрения тем, кто принимал участие в этой стрельбе.

"В Украинке конфликт произошел на бытовой почве. Во время этого происшествия применили охотничье и травматическое оружие. Сейчас установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева. Эти автотранспортные средства изъяты", - заявил он.

Следователи открыли 2 уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. Одного из подозреваемых уже задержали.

Напомним, правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в Украинке Киевской области.

Как отмечается, участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление, сменив обстановку, собрав гильзы и уничтожив следы. В результате конфликта в Украинке пострадали три человека.

Ранее вблизи Люботина произошла стрельба во время нападения на автобус с людьми, в МВД назвали ее конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Кроме того, в Одессе нашли мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.

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