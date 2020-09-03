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Полиция установила 22 участника стрельбы под Киевом, среди них граждане РФ

Украинка, Четверг 03 сентября 2020 12:58
Полиция установила 22 участника стрельбы под Киевом, среди них граждане РФ
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в Украинке Киевской области. Среди них 15 местных жителей и 7 приезжих.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции отметили, что среди приезжих, которые прибыли в Украинку из Киева, есть и граждане Российской Федерации. Сейчас уже проведено 10 обысков по местам жительства участников конфликта.

"К совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане Российской Федерации", - сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что всего прозвучало до 10 выстрелов из травматического оружия и охотничьего ружья. При этом участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление, изменив обстановку, собрав гильзы и уничтожив следы.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате конфликта в Украинке пострадали три человека. Полиция открыла два дела по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера вечером в Мелитополе неизвестные обстреляли микроавтобус, в результате пострадал один человек.

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