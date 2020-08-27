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МВД о стрельбе возле Люботина: конфликт между сторонниками политических сил

Четверг 27 августа 2020 21:20
МВД о стрельбе возле Люботина: конфликт между сторонниками политических сил
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в результате которого пострадали два человека. В Министерстве внутренних дел назвали инцидент конфликтом между двумя группами сторонников разных политических сил.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства", - отметил он.

Геращенко также добавил, что Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от политических партий.

"Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - подытожил он.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков возле поселка Люботин расстреляли автобус.

Позже стало известно, что полиция открыто дела по статье хулиганство.

Кроме того, Антон Геращенко сообщил, что участников расстрела автобуса в Харьковской области задержали в Красноградском районе.

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