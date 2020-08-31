В Одессе готовили покушение на предпринимателя, заказчика задержали

Фото: задержание (РБК-Украина)

В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя. За убийство 31-летнего мужчины заказчик предлагал 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что между задержанным киевлянином и предпринимателем был финансовый конфликт в сфере обращения криптовалюта.

"Оперативное подразделение управления СБУ Одесской области при сотрудничестве со следственным управлением ГУНП в Одесской области провел первоочередные следственные и негласные действия, в результате которых были собраны доказательства преступных намерений 37-летнего заказчика, зафиксировано передачу задатка в размере 2500 долларов и проведения имитацию убийства потерпевшего", - говорится в сообщении.

Во время получения отчета от "исполнителя" в виде фотоматериалов имитируемого убийства предпринимателя и передачи ему в качестве вознаграждения еще 2500 долларов, силовики заказчика задержали.

Заказчик убийства находится в изоляторе временного содержания.

Следователи объявили ему подозрение по части 2 статьи 15 и пунктами 6 и 11 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. К следственному судье направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Запорожье возле супермаркета произошел конфликт, который перерос в стрельбу, в результате был госпитализирован мужчина с ранениями.