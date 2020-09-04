У поліції назвали причину перестрілки під Києвом

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Правоохоронці назвали причину перестрілки під Києвом. Конфлікт між стрілками стався на побутовому ґрунті.

Про це заявив на брифінгу керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що слідчі готують підозри тим, хто брав участь в цій стрілянині.

"В Українці конфлікт стався на побутовому ґрунті. Під час цієї події застосували мисливську і травматичну зброю. Зараз встановлений весь автотранспорт, який прибув із Києва. Ці автотранспортні засоби вилучені", - заявив він.

Слідчі відкрили 2 кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину. Одного з підозрюваних вже затримали.

Нагадаємо, правоохоронці встановили особи 22 учасників стрілянини в Українці Київської області.

Як зазначається, учасники конфлікту та персонал кафе намагалися приховати злочин, змінивши обстановку, зібравши гільзи і знищивши сліди. В результаті конфлікту в Українці постраждали три людини.

Раніше поблизу Люботина сталася стрілянина під час нападу на автобус з людьми, у МВС її назвали конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Крім того, в Одесі знайшли чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.