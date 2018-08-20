В полиции назвали число задержанных боевиков с начала года

Более 200 боевикам оголошенко подозрение

Полиция Донецкой области с начала года объявила о подозрении более 200 боевикам. Из них удалось задержать 180, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Также еще 32 участника незаконных вооруженных формирований объявлены в розыск и привлечен к уголовной ответственности заочно в рамках проведения операции Объединенных сил.

"212 боевиков и их пособников разоблачили полицейские в течение почти восьми месяцев. Большинство из них несли службу на незаконных пропускных пунктах и выполняли различные подсобные работы. При этом, как правило, - за продукты питания и сигареты, денег им не платили", - отметили в МВД.

За участие в незаконных вооруженных формированиях боевикам грозит до 8 лет лишения свободы. Однако, если они не совершали серьезных преступлений, они могут показаться украинским правоохранительным органам добровольно и избежать наказания.

"Предоставленным государством шансом уже воспользовались около 20 экс-боевиков, которые осознали свою ошибку и начали новую жизнь. Среди них наемник, который в 2014 году охранял захвачен отдел милиции в Авдеевке", - добавили в МВД.

Напомним, 18 августа 2018 года стало известно, что на Донбассе правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", которому на момент совершения преступления было 15 лет.