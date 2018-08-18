Контррозвідка затримала хлопця, який став бойовиком "ДНР"у 15 років

У 2014 році під впливом пропаганди та можливості заробити юнак перейшов на бік "ДНР"

На Донбасі правоохоронці у складі Об’єднаних сил затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент вчинення злочину було 15 років. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Хлопця затримали у серпні 2018 року співробітники військової контррозвідки СБ України. Силовики встановили, що хлопець у 2014 році, під впливом проросійської пропаганди та обіцянок про можливість заробити, добровільно приєднався до "ДНР".

"Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр. Виявлених патріотично налаштованих громадян, як "порушників комендантського часу" запровадженого бойовиками, вони доправляли до місцевого штабу "ДНР", - зазначилии у прес-центрі.

Додали, що з початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, юнак терміново покинув бойовиків та виїхав з міста. Його затримали у рамках кримінального провадження за ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

"Наразі затриманий співпрацює зі слідством. Як виявляється, бойовики активно залучали до своїх лав неповнолітніх осіб, які не усвідомлюючи йшли на злочин. Вони були свідками безладу, що несли послідовники "Русского мира", а окремі з них, одурманені видом крові та страждань, під схвальні вигуки бойовиків, ставали учасниками знущань над затриманими мирними мешканцями", - вказали у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, 15 серпня Служба безпеки України оприлюднила відеозапис свідчення затриманого у серпні цього року громадянина Білорусі, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань на сході України. Бойовик, зокрема, підтвердив участь кадрових російських офіцерів на Донбасі.