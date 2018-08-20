У поліції назвали число затриманих бойовиків з початку року

Новини Суспільство 20.08.2018 - 15:55
Ілюстративне фото (Spencer Platt/Getty Images)
Ілюстративне фото (Spencer Platt/Getty Images)

Понад 200 бойовикам оголошенко підозру

Поліція Донецької області від початку року оголосила про підозру понад 200 бойовикам. Із них вдалось затримати 180, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Також ще 32 учасника незаконних збройних формувань оголошено у розшуку та притягнено до кримінальної відповідальності заочно в рамках проведення операції Об’єднаних сил.

"212 бойовиків та їхніх пособників викрили поліцейські впродовж майже восьми місяців. Більшість з них несли службу на незаконних пропускних пунктах та виконували різні підсобні роботи. При цьому, як правило, - за продукти харчування та сигарети, грошей їм не платили", - зазначили в МВС.

За участь в незаконних збройних формуваннях бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі. Однак, якщо вони не вчиняли серйозних злочинів, вони можуть здатися українським правоохоронних органам добровільно та уникнути покарання.

"Наданим державою шансом вже скористалися близько 20 екс-бойовиків, які усвідомили свою помилку та почали нове життя. Серед них найманець, який в 2014 році охороняв захоплений відділ міліції в Авдіївці", - додали в МВС.

У поліції назвали число затриманих бойовиків з початку року

Нагадаємо, 18 серпня 2018 року стало відомо, що на Донбасі правоохоронці затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент вчинення злочину було 15 років.

 

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