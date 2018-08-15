На Донбасі затримали чотирьох підозрюваних у зв'язках з ДНР

Підозрюваних затримували на стаціонарних і мобільних блокпостах

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі затримали чотирьох підозрюваних у зв'язках з так званою "Донецькою народною республікою". Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що протягом 13-14 серпня військовослужбовці Національної гвардії України у складі Об'єднаних сил затримали чотирьох підозрюваних у співпраці з "ДНР". Затримання проходили в Донецькій області на стаціонарних і мобільних блокпостах поблизу населених пунктів Волноваха, Троїцьке, Виноградне та Благодатне.

"Причиною затримання стала інформація з бази даних Головного управління Національної поліції у Донецькій області, згідно з яким громадяни підозрюються у співпраці з так званою "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Затриманих передали поліції, їх підозрюють у незаконному створенні воєнізованих або збройних формувань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Волновахою затримали трьох підозрюваних у зв'язках з "ДНР".

Також раніше стало відомо, що за матеріалами Служби безпеки України в Луганській області засудили до 8 років в'язниці "депутата Луганської народної республіки".