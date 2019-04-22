Полицейским из Кременчуга грозит 15 лет тюрьмы за избиение прохожего

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование уголовного производства в отношении 4 полицейских батальона патрульной полиции города Кременчуг, которые в конце декабря 2018 года совершили разбойное нападение на прохожего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейских подозревают в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, действия троих из них следователи переквалифицировали со статьи "разбой" на более тяжкую статью - разбойное нападение, совершенное организованной группой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4. ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что 27 декабря 2018 года, около 1 часа ночи, двое сотрудников патрульной полиции, которые на то время находились вне службы, в результате конфликта нанесли мужчине многочисленные удары в область головы и туловища.

В дальнейшем, к месту происшествия на служебном автомобиле приехали еще двое инспекторов батальона патрульной полиции Кременчуга, которые находились на дежурстве. Увидев противоправные действия своих коллег, полицейские правонарушения не прекратили, а наоборот, присоединились к совершению преступления.

Фото: избиение прохожего и задержания злоумышленников (dbr.gov.ua)

Применяя силу, четверо правоохранителей поместили мужчину в служебный автомобиль. Полицейские завладели имуществом пострадавшего: наручными часами, мобильным телефоном и кошельком, в котором было 950 евро, 150 польских злотых и 700 гривен. После этого, избитого мужчину высадили из автомобиля на выезде из Кременчуга, а похищенное имущество разделили между собой.

В результате таких действий, потерпевший, согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, получил тяжкие телесные повреждения.

В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.

РБК-Украина писало, что в одном из парков Дарницкого района Киева полицейский пистолетом избил мужчину.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального управления ГБР задержали на взятке заместителя начальника, а также оперуполномоченного Пологовского районного управления Нацполиции.