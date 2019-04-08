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В Киеве полицейский пистолетом избил мужчину

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 12:59
В Киеве полицейский пистолетом избил мужчину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР открыло на полицейского дело за избиение с особой дерзостью

В одном из парков Дарницкого района Киева полицейский пистолетом избил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что 6 апреля неизвестные с применением предмета похожего на огнестрельное оружие наносили удары в область туловища и головы мужчине. Также сообщается, что в избиении принимал участие сотрудник полиции.

По данному факту открыто дело по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) при участии работника Национальной полиции. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Фото: инцидент в Дарницком районе (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее Государственного бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий во время задержания активистов правых организаций.

Отметим, в конце марта сотрудники ГБР задержали двух оперативных уполномоченных полиции Харьковской области во время получения взятки размером в 7 тыс. долларов.

 

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