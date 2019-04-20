ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской обл. ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 12:04
В Запорожской обл. ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейский требовал от предпринимателя ежемесячную плату

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя начальника, а также оперуполномоченного Пологовского районного управления Нацполиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу ГБР.

В ГБР заявили, что по предварительной информации, задержанные правоохранители пытались получить от местного предпринимателя, который занимается торговлей металлоломом, ежемесячную плату в размере 8 тыс. гривен.

"Правоохранители подсчитали, что за предыдущие 3 месяца, то есть с января по март 2019 года, предприниматель уже "задолжал" им 24 тысячи гривен, еще 8000 - за возвращение ранее изъятого металлолома. Таким образом им должны были заплатить сразу 40 тысяч гривен", - сообщили в ГБР.

В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения правоохранителям за ч.3 ст. 368 (Вымогательство неправомерной выгоды должностными лицами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

 

Фото: задержание (dbr.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что ГБР задержала начальника одного из отделов полиции в Запорожской области. Полицейский систематически подстрекал своего подчиненного к вымогательству и получению взяток от предпринимателей

ГБР передали материалы по взятке Сытнику ГБР расследует возможные злоупотребления НАБУ в деле об "оборонке"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины полицияЗапорожская областьГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь