Поліцейським з Кременчука загрожує 15 років тюрми за побиття перехожого

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування кримінального провадження стосовно 4 поліцейських батальйону патрульної поліції міста Кременчук, які наприкінці грудня 2018 року скоїли розбійний напад на перехожого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Поліцейських підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Крім того, дії трьох з них слідчі перекваліфікували зі статті "розбій" на більш тяжку статтю - розбійний напад, вчинений організованою групою, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4. ст. 187 Кримінального кодексу України).

В ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що 27 грудня 2018 року, близько 1 години ночі, двоє співробітників патрульної поліції, які на той час перебували поза службою, в результаті конфлікту завдали чоловіку численні удари в область голови та тулуба.

В подальшому, до місця події на службовому автомобілі приїхали ще двоє інспекторів батальйону патрульної поліції Кременчука, які перебували на чергуванні. Побачивши протиправні дії своїх колег, поліцейські правопорушення не припинили, а навпаки, долучилися до вчинення злочину.

Фото: побиття перехожого та затримання зловмисників (dbr.gov.ua)

Застосовуючи силу, четверо правоохоронців помістили чоловіка до службового автомобіля. Поліцейські заволоділи майном постраждалого: наручним годинником, мобільним телефоном та гаманцем, в якому було 950 євро, 150 польських злотих та 700 гривень. Після цього, побитого чоловіка висадили із автомобіля на виїзді з Кременчука, а викрадене майно розділили між собою.

В результаті таких дій, потерпілий, згідно висновків судово-медичної експертизи, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У разі доведення провини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до суду.

РБК-Україна писало, що в одному з парків Дарницького району Києва поліцейський пістолетом побив чоловіка.

Раніше повідомлялося, що співробітники територіального управління ДБР затримали на хабарі заступника начальника, а також оперуповноваженого Пологівського районного управління Нацполіції.