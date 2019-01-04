К полицейским Краматорска пришли сдаваться трое боевиков

Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Боевики надеются освободиться от уголовной ответственности, раскаявшись в содеянном

В полиции Краматорска в течение суток пришли сдаваться трое пособников боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Отмечается, что все они раньше дежурили на блокпостах террористов. Мужчины решили раскаяться в своем противозаконном прошлом и воспользовались шансом освободиться от уголовной ответственности. К Краматорскому отделу полиции они пришли 2 января 2019 года.

Один из пособников боевиков - 43-летний житель Краматорска, который с мая по июнь 2014 года находился в составе "ДНР". За свою "службу" мужчина получал продукты питания и деньги. По его словам, покинуть боевиков решил самостоятельно из-за разочарования.

"С аналогичными заявлениями в полицию обратились два брата 29 и 36 лет. Мужчины вступили в ряды незаконного вооруженного формирования в апреле 2014 года. Несли службу на блокпостах своего города", - отметили в полиции.

В настоящее время полицейские проверяют деятельность экс-наемников. После того, как будет доказано, что они не совершали тяжких преступлений во время "службы" у боевиков, мужчин обещают официально освободить от уголовной ответственности - согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о депортации гражданина Беларуси Павла Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины.