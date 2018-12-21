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Боевика "ЛНР", который получил статус ВПО, приговорили к 4 годам лишения свободы

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 03:32
Боевика "ЛНР", который получил статус ВПО, приговорили к 4 годам лишения свободы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Боевик получил статус вынужденно перемещенного лица

Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к четырем годам лишения свободы боевика террористической организации ЛНР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Как отмечается, было установлено, что житель Луганской области в 2014 году стал сотрудником так называемой "полиции ЛНР".

В 2015 году злоумышленник перешел к незаконным вооруженным формированиям "10 бригада армии ЛНР", а в 2016 году вошел в "1-й Славянскую бригаду" террористической организации "ДНР".

Сообщается, что в связи с тяжелым материальным положением в 2017 году боевик выехал с временно оккупированной территории и, скрыв факт участия в незаконных вооруженных формированиях, получил статус вынужденно перемещенного лица. Он поселился в Киевской области, где работал в частных структурах. Сотрудники СБУ установили место проживания бывшего боевика и задержали его.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") к 10 годам тюрьмы.

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