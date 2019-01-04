Поліцейським Краматорська прийшли здаватися троє бойовиків

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Бойовики сподіваються звільнитися від кримінальної відповідальності, розкаявшись у скоєному

До поліції Краматорська протягом однієї доби прийшли здаватися троє пособників бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що усі вони раніше чергували на блокпостах терористів. Чоловіки вирішили розкаятися у своєму протизаконному минулому та скористалися шансом звільнитися від кримінальної відповідальності. До Краматорського відділу поліції вони прийшли 2 січня 2019 року.

Один із пособників бойовиків - 43-річний житель Краматорська, котрий з травня по червень 2014 року перебував у складі "ДНР". За свою "службу" чоловік отримував продукти харчування та гроші. За його словами, покинути бойовиків вирішив самостійно через розчарування.

"З аналогічними заявами до поліції звернулися два брати 29 та 36 років. Чоловіки вступили до лав незаконного збройного формування у квітні 2014 року. Несли службу на блокпостах свого міста", - зазначили в поліції.

Наразі поліцейські перевіряють діяльність екс-найманців. Після того, як буде доведено, що вони не скоювали тяжких злочинів під час "служби" в бойовиків, чоловіків обіцяють офіційно звільнити від кримінальної відповідальності - відповідно до ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про депортацію громадянина Білорусі Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду на території України.