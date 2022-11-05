Поліцейські затримали зловмисника, що влаштував вибух у Рівному. Його поранено

Зловмисника, який кинув гранату та спричинив вибух у Рівному, затримали. В наслідок НП поранення отримали 4 людини, у тому числі дитина та сам зловмисник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Як розповіли поліцейські, близько 21 години 4 листопада до поліції надійшло повідомлення від 24-річної рівнянки про неадекватну поведінку молодика у дворі багатоповерхівки на вулиці Шухевича в обласному центрі. Жінка також повідомила, що у руках чоловік тримає гранату та погрожує її підірвати.

"Коли на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських, зловмисник кинув боєприпас, який здетонував", - йдеться в повідомленні.

За результатами огляду вибухотехніки ГУНП в Рівненській області встановили, що ймовірно стався вибух гранати Ф-1. З місця події фахівці вилучили речові докази.

Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали 24-річний місцевий житель, 5-річна дівчинка, 28-річний поліцейський та 20-річний зловмисник.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.