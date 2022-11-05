ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явились уточнені дані по постраждалих через вибух у Рівному

Новость на русском →
Рівне, Субота 05 листопада 2022 09:22
З'явились уточнені дані по постраждалих через вибух у Рівному Фото: з'явилися подробиці вибуху у Рівному 4 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху в Рівному в п'ятницю, 4 листопада, постраждали троє людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ДСНС Рівненської області.

"4 листопада о 20:50 м.Рівне, вул.Шухевича. Огородження місця події та чергування після приведення в дію вибухового пристрою внаслідок чого травмовано 3 людини, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в одному із дворів міста Рівного сьогодні, 4 листопада, вибухнув боєприпас. Внаслідок події попередньо йшлося про 4 поранених, в тому числі дитина.

Нагадаємо, раніше в Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів, внаслідок чого 15 осіб отримали поранення, у тому числі 8 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне Вибух Вибух боєприпасів
NEWS
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України