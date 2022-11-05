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Полицейские задержали злоумышленника, устроившего взрыв в Ровно. Он ранен

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Ровно, Суббота 05 ноября 2022 15:21
Полицейские задержали злоумышленника, устроившего взрыв в Ровно. Он ранен Фото: полицейские задержали злоумышленника, устроившего взрыв в Ровно (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталия Гурковская

Злоумышленник, бросивший гранату и вызвавший взрыв в Ровно, задержан. В результате ЧП ранения получили 4 человека, в том числе ребенок и сам преступник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Как рассказали полицейские, около 21 часа 4 ноября в полицию поступило сообщение от 24-летней ровенчанки о неадекватном поведении молодого человека во дворе многоэтажки на улице Шухевича в областном центре. Женщина также сообщила, что в руках мужчина держит гранату и угрожает ее взорвать.

Полицейские задержали злоумышленника, устроившего взрыв в Ровно. Он ранен

"Когда на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских, злоумышленник бросил боеприпас, который сдетонировал", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра взрывотехники ГУНП в Ровенской области установили, что, вероятно, произошел взрыв гранаты Ф-1. С места происшествия специалисты изъяли вещественные доказательства.

В результате взрыва осколочные ранения получили 24-летний местный житель, 5-летняя девочка, 28-летний полицейский и 20-летний злоумышленник.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, в одном из дворов Ровно сегодня, 4 ноября, разразился боеприпас. В результате происшествия первоначально речь шла о 4 раненых, в том числе ребенок.

При этом в сводке ГСЧС Ровенской области от 5 ноября говорилось о трех пострадавших.

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