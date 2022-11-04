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У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждалі

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Рівне, П'ятниця 04 листопада 2022 22:40
У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждалі Фото: у Рівному вибухнув боєприпас, постраждали кілька людей (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Константин Широкун

В одному із дворів міста Рівного сьогодні, 4 листопада, вибухнув боєприпас. Внаслідок події поранено кількох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції у Рівненській області.

Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції близько 21 години. Поліцейські на місці пригоди заздалегідь встановили, що здетонував боєприпас, який покинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику.

У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждаліЗа попередньою інформацією - постраждали чотири особи, серед яких малолітня дитина. На місці пригоди працюють вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждаліПопередньо, на місці події поліцейські виявили двох людей, які можуть бути причетні до скоєного злочину. З ними спілкуються правоохоронці.

У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждалі

Раніше ми писали, що у Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.

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Рівне Рівненська область полиция Вибух
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