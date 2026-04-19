Поліцейські втекли під час стрілянини у Києві: Клименко доручив провести розслідування

На відео, яке опублікували очевидці у мережі, видно, як патрульні тікають, почувши звуки стрілянини.

Окрім того, поліцейські залишили без захисту цивільних громадян, зокрема дитину.

На відео також видно, як терорист вистрілив у чоловіка, а неповнолітній хлопчик намагався втекти.

Клименко вже відреагував на інцидент.

Міністр дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

"Служити та захищати" - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", - наголосив Клименко.

Він зазначив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Нацполіцією.

Поліцейських відсторонили

"За дорученням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування", - повідомив Вигівський.

Він зазначив, що співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків на період перевірки.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки", - додав глава Нацполіції.

За його словами, вся зібрана інформація буде передана до ДБР.

"Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", - наголосив Вигівський.